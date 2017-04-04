Житель Татарстана убил мужчину за отказ от секса с его женой

КАЗАНЬ, 4 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Житель Набережных Челнов обвиняется в убийстве мужчины, которого пригласил по объявлению о знакомствах интимного характера, предложив ему секс с собственной женой, сообщает следственное управление СКР ПО Татарстану.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего Азата Вафина, который обвиняется по статье "убийство". Причастность к совершению преступления мужчина признал в полном объеме", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 18 февраля в Набережных Челнах Вафин дома распивал спиртные напитки с супругой. Прочитав в "бегущей строке" объявление о знакомствах интимного характера, обвиняемый пригласил домой 53-летнего мужчину.

"После распития спиртного, по предложению Вафина гость вступил в интимную близость с его супругой. В дальнейшем обвиняемый стал требовать продолжения действий сексуального характера, но потерпевший отказался. Тогда Вафин нанес мужчине не менее 16 ножевых ранений по различным частям тела и ранил в ногу жену, которая пыталась разнять дерущихся", — уточняет ведомство.

По информации регионального СУСК, потерпевшему удалось отобрать у Вафина нож и ранить его в ладонь. Однако, вооружившись вторым ножом, Вафин нанес потерпевшему еще не менее шести ранений, в результате тот скончался на месте.