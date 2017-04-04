Обвинение просит пожизненный срок для обвиняемого в убийстве детей в Чите

КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Гособвинение во вторник запросило суд назначить Алексею Федосову, обвиняемому в жестоком убийстве двух малолетних детей на дачном участке в Чите, назначить пожизненный срок лишения свободы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

По данным СК, 30 августа 2016 года 35-летний обвиняемый с особой жестокостью убил двух малолетних детей — 12-летнюю девочку и 10-летнего мальчика. По версии СК, обнаружив детей на своём дачном участке, Федосов забил их до смерти молотком. Девочку ударил молотком по голове не менее шести раз, а мальчика — не менее пятнадцати. Мальчик от полученных травм скончался на месте, а девочка — через несколько дней в больнице.

"Сегодня государственный обвинитель попросил суд приговорить Федосова к пожизненному лишению свободы. На протяжении судебного следствия подсудимый свою вину так и не признал, в последнем слове заявил, что считает себя невиновным", — сказала Михайлюк.

По ее словам, Федосов заявил, что обвинение в убийстве детей — "это глупая фальсификация дела", и считает, что его вина не доказана.

По данным крайсуда, в отношении обвиняемого проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой злоумышленник признан способным отдавать отчёт в своих действиях. В ходе расследования уголовного дела на первоначальном этапе обвиняемый сотрудничал со следствием и признался в совершении преступления. Однако затем отказался от своих показаний.