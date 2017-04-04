Обвинение просит пожизненный срок для обвиняемого в убийстве детей в Чите

КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Гособвинение во вторник запросило суд назначить Алексею Федосову, обвиняемому в жестоком убийстве двух малолетних детей на дачном участке в Чите, назначить пожизненный срок лишения свободы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.
"Сегодня государственный обвинитель попросил суд приговорить Федосова к пожизненному лишению свободы. На протяжении судебного следствия подсудимый свою вину так и не признал, в последнем слове заявил, что считает себя невиновным", — сказала Михайлюк.
По данным крайсуда, в отношении обвиняемого проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой злоумышленник признан способным отдавать отчёт в своих действиях. В ходе расследования уголовного дела на первоначальном этапе обвиняемый сотрудничал со следствием и признался в совершении преступления. Однако затем отказался от своих показаний.