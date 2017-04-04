В Подмосковье ищут мужчину, надругавшегося над 14-летней девочкой

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следователи устанавливают личность мужчины, надругавшегося над 14-летней девочкой в подъезде одного из домов в подмосковном городе Истра, сообщает главное следственное управление СК по региону.

По версии следствия, мужчина напал на девочку днем в понедельник. Потерпевшей были причинены множественные телесные повреждения. Возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего указанное преступление", — говорится в сообщении.

Ведомство обращается ко всем родителям с просьбой более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра, регулярно проводить с ними беседы и объяснять, что недопустимо заходить в подъезд, а также ехать в лифтах с посторонними людьми. "Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь и здоровье ребенка", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно о похожем инциденте, произошедшем в понедельник в Москве. По версии следствия, мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на лестничной площадке в подъезде одного из домов в столице, возбуждено уголовное дело.