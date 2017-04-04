В Петербурге проверяют социально значимые объекты

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Прокуратура Петербурга проверит работу ответственных за антитеррористическую защищенность социально значимых объектов города, сообщает надзорное ведомство во вторник.

"Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку в сфере обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности социально-значимых объектов и объектов инфраструктуры города. По результатам проверки будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за исполнение требований закона", — говорится в релизе.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.