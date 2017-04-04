В Москве электричку отогнали в депо после обнаружения подозрительной сумки

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Электропоезд отогнали для проверки в депо на юго-востоке Москвы после обнаружения в вагоне бесхозного предмета, сообщил РИА Новости во вторник источник в экстренных службах столицы.

"На железнодорожной станции "Люблино" в третьем вагоне электропоезда поезда "Голицыно-Подольск" обнаружена бесхозная сумка. Эвакуировано 80 человек", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, электропоезд отправили для проверки в депо.

Как сообщал ранее источник, за два последних дня из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже три поезда метро и МЦК, а также электричку на Белорусском вокзале.

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