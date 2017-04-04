Кремль готов при необходимости попросить помощи по делу о ЧП в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия может обратиться к другим странам за помощью в расследовании теракта в Петербурге, если это будет необходимо в интересах следствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наши следователи будут принимать решение. В случае необходимости, безусловно, нельзя исключать того, что российская сторона может прибегнуть к чьей-то помощи, если это будет необходимо в интересах следствия", — сказал Песков, отвечая на вопрос, потребуется ли России помощь США или других стран в расследовании взрыва в метро Санкт-Петербурга.

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