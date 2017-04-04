В Кремле считают, что рано делать выводы по взрыву в петербургском метро

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Какие-то выводы по теракту в Петербурге делать рано: это нецелесообразно и неразумно спустя столь незначительное время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Делать выводы через несколько часов после теракта вряд ли возможно, целесообразно и разумно, поэтому, естественно, никаких выводов не делалось, президент был пробрифингован о первых данных, которые удалось собрать, о том, что делают спецслужбы для выяснения обстоятельств и расследования этого террористического акта", — сказал Песков.