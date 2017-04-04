Экс-глава Удмуртии прокомментировал задержание Соловьева

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Задержание главы Удмуртии Александра Соловьева, которому инкриминируется получение взятки, стало неожиданностью; следствие должно доказать его вину, заявил РИА Новости сенатор от региона, экс-глава республики Александр Волков.

"Для меня это стало неожиданностью. Ряд губернаторов в последнее время сменили работу, но чтобы так, неприятно и за него, и за республику…", — сказал Волков.

По мнению сенатора, "следствие должно доказать свои обвинения в адрес Соловьева".

"Те, кто на этот шаг пошел (его задержание), должны сформировать доказательную базу", — считает парламентарий.

Волков полагает, что в ближайшие дни президент РФ Владимир Путин назначит исполняющего обязанности главы региона, "на хозяйстве должен быть человек". Парламентарий отметил, что перед регионом стоит много неотложных задач, в том числе необходимо готовиться к борьбе с паводком.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний.

Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке РИА Новости