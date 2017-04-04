Экс-глава Удмуртии прокомментировал задержание Соловьева

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Задержание главы Удмуртии Александра Соловьева, которому инкриминируется получение взятки, стало неожиданностью; следствие должно доказать его вину, заявил РИА Новости сенатор от региона, экс-глава республики Александр Волков.
По мнению сенатора, "следствие должно доказать свои обвинения в адрес Соловьева".
"Те, кто на этот шаг пошел (его задержание), должны сформировать доказательную базу", — считает парламентарий.
Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний.
Подробнее о биографии Александра Соловьева читайте в справке РИА Новости