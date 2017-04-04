Песков: неуместно говорить о кадровых решениях после теракта в Петербурге

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Какие-то выводы по теракту в Петербурге делать рано: это нецелесообразно и неразумно спустя столь незначительное время, говорить о каких-то кадровых решениях неуместно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Делать выводы через несколько часов после теракта вряд ли возможно, целесообразно и разумно, поэтому, естественно, никаких выводов не делалось, президент был пробрифингован о первых данных, которые удалось собрать, о том, что делают спецслужбы для выяснения обстоятельств и расследования этого террористического акта", — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли сделаны какие-либо выводы и будут ли приняты какие-то кадровые решения после взрыва в метро Петербурга.

"Вопрос о возможных кадровых вопросах и решениях считаю неуместным вообще", — добавил он.

Отвечая на вопрос, дал ли президент конкретные поручения по итогам совещания в понедельник в Петербурге, Песков заявил: "Безусловно", однако конкретизировать это не стал.