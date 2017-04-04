В Петербурге закрыли пересадочный узел "Сенная" - "Спасская" - "Садовая"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Пересадочный узел метро Петербурга "Сенная" — "Спасская" — "Садовая" закрыт на проверку, сообщил петербургский метрополитен.

Метрополитен сообщает, что в 12.18 закрыт на проверку пересадочный узел метро "Сенная" — "Спасская" — "Садовая". В настоящее время поезда через эти станции следуют без остановки.

Указывается, что пассажиры и персонал с этих станций эвакуированы. Также сказано, что станция метро "Достоевская" закрыта на вход и на выход.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, в настоящее время на Сенной площади дежурит большое количество спецтехники, среди которой преобладают автомобили пожарной службы МЧС. Здание станции метро "Сенная площадь" оцеплено сотрудниками полиции, выставлены заграждения. Двери двух других станций метро просто закрыты.

К станциям метро "Сенная площадь" и метро "Спасская" петербуржцы продолжают нести цветы в память о погибших при взрыве людях. Также горят свечи, лежат страницы со стихами, у "Сенной" в цветах лежит записка с соболезнованиями от жителей Луганска.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.