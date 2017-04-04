Мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку в подъезде дома в Москве

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования 13-летнй девочки в подъезде одного из жилых домов в Москве, сообщила во вторник старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ столичного главка СК Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем в понедельник. По версии следствия, молодой человек, угрожая девочке убийством, изнасиловал ее на лестничной площадке в подъезде одного из жилых домов. После это он скрылся.

"Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)", — сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и проводят комплекс действий, направленных на задержание мужчины. Назначены судебные экспертизы.