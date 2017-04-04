В Париже у посольства РФ проходит митинг памяти после взрыва в Петербурге

ПАРИЖ, 4 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Митинг памяти проходит во вторник у посольства России во Франции после взрыва, который накануне произошел в метро Санкт-Петербурга.

"Наша встреча тут стала ответом на вчерашний ужасный теракт в Санкт-Петербурге. Он случился вчера вечером, и мы немедленно в социальных сетях стали призывать людей выйти на этот митинг памяти. Мы хотим засвидетельствовать свою дружбу, свою близость с Россией и ее народом", — рассказал организатор акции Андре Шанклю. Ассоциация Collectif France Russie, которую он представляет, существует более десяти лет, неоднократно устраивала акции памяти и поддержки с участием россиян и французов.

Шанклю отметил, что огни на Эйфелевой башне не погасли в память о жертвах теракта, а подсветка башни не была выполнена в цветах российского триколора. "Очень просто отправить сообщение в сети Twitter с соболезнованиями. А сделать еще что-то — это уже сложнее", — с сожалением сказал он.

Участники митинга напротив посольства России в Париже развернули флаги РФ и Франции. Затем процессия проследовала ко входу в дипломатическое представительство, где участники акции возложили цветы к стихийному мемориалу. Также собравшиеся зажгли свечи.

Накануне около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.

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