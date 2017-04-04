Бывший член СФ рассказал, с чем связано задержание главы Удмуртии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Задержание главы Удмуртии Александра Соловьёва произошло из-за того, что он злоупотреблял своим должностным положением, заявил РИА Новости бывший министр внутренних дел республики и бывший член Совета Федерации от Удмуртии Владимир Щербаков.

"Если его задержали, то к руководителю может быть только один вопрос – злоупотребление должностным положением. Не надо было смотреть на тех, которые воруют – им же ничего, и мне тоже может с рук сойдёт. Не надо на них смотреть. Есть большое сожаление, что он не оправдал доверие народа – 85% проголосовало за него, впервые в Удмуртии такие сильные выборы прошли. Жалко народ, который доверился ему", – сказал Щербаков.

Во вторник правоохранители задержали главу Удмуртии Соловьева по подозрению в получении взяток на 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реку Кама и Буй у города Камбарки. Возбуждено уголовное дело, Соловьев доставлен в Москву для дачи показаний.

По версии следствия, в 2014–2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарки в Удмуртской Республике, взятки в виде денег на общую сумму 139 миллионов рублей, а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей. За это Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси, отмечается в сообщении.