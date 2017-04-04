В Петербурге закрыли станцию метро "Достоевская"

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Станция метро "Достоевская" в Петербурге закрыта на вход и выход, сообщает петербургский метрополитен.

"В 12.06 станция "Достоевская" закрыта на вход и выход, поезда следуют без остановки", — говорится в сообщении. Также закрыт переход на станцию "Владимирская".

Кроме того, проверка идет на пересадочном узле метро "Сенная" — "Спасская" — "Садовая". Эти станции закрыты, и поезда проезжают их без остановки.

Накануне днем около половины третьего на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить.

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