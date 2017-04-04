В Кузбассе почти 200 горняков покинули шахту из-за задымления

КЕМЕРОВО, 4 апр — РИА Новости. Около 200 работников строящейся шахты имени Тихова в кузбасском городе Ленинск-Кузнецкий во вторник были эвакуированы из-за задымления в одном из зданий на поверхности, сообщили РИА Новости в главке МЧС по Кемеровской области.

"На поверхности, в здании вентиляторной установки, во время ремонтных работ загорелся утеплитель. Сработала автоматика (датчик) главного вентилятора, которая предотвращает попадание дыма и искр в вентиляционный короб (идет вглубь шахты), и он остановился. Началась плановая эвакуация, 198 горняков самостоятельно поднялись на поверхность, никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ведомства, задымление утеплителя работники предприятия потушили своими силами, еще до приезда отделений горноспасателей.

"Никакого задымления в самой шахте не было. Горноспасатели все проверили, сейчас вентилятор снова запущен", — отметили в ГУМЧС, добавив, что работа шахты уже может возобновиться.

Шахта имени Тихова — дочернее предприятие ООО "Кокс-Майнинг", строится рядом с городом Ленинск-Кузнецкий. Общая проектная производственная мощность шахты составит порядка 2,8 миллиона тонн в год.