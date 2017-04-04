Полтавченко рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Двенадцать пострадавших при взрыве в метро Петербурга находятся в тяжелом состоянии, 27 человек — в состоянии средней тяжести, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"На данный момент состояние 12 госпитализированных оценивается, как тяжелое",- сказал он, уточнив, что еще 27 человек находятся в состоянии средней тяжести, состояние 10 человек Полтавченко охарактеризовал как "среднее".

По словам градоначальника, в числе пострадавших от взрыва в метро Петербурга — 17 жителей других регионов России, а также три гражданина иностранных государств — Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Он добавил, что власти Петербурга пока не планируют обращаться за поддержкой федеральных властей, поскольку город в полном объеме обеспечен необходимыми медикаментами и высококвалифицированными специалистами.