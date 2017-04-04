ФСС обещал в кратчайшие сроки обеспечить выплаты семьям жертв в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (320)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Фонд социального страхования обеспечит выплаты семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва в петербургском метро в кратчайшие сроки и окажет необходимую помощь по телефону "горячей линии", сообщили РИА Новости в пресс-службе ФСС.

"Фонд социального страхования в кратчайшие сроки обеспечит выплаты, предусмотренные законодательством, семьям погибших и пострадавшим, находившимся в трудовых отношениях с работодателями", — говорится в сообщении.

В фонде также отметили, что руководство и коллектив петербургского регионального отделения ФСС РФ выражают глубокое соболезнование родственникам и близким погибших.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

По последним данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, при взрыве в метро погибли 14 человек, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек ранее были отпущены домой.

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