Глава Минздрава рассказала о состоянии пострадавших при взрыве в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Все пострадавшие, получившие тяжелые травмы при взрыве в Петербурге, находятся в стабильном состоянии, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

"Смертей за ночь не было. Все больные, находящиеся в том числе в крайне тяжелом состоянии, стабильны на сегодняшний момент", — сказала Скворцова журналистам.

"Утром пришли в сознание пациенты, которые были в коматозном состоянии, они сами себя назвали — возраст, имя, отчество, где родились и так далее. К счастью, из четырех пациентов, по сути дела, все пришли в сознание, но одна тяжелая пациентка находится в медикаментозной коме для того, чтобы помочь мозгу пережить травму", — рассказала Скворцова. Она отметила, что в данном случае используется "все самое современное, что есть в медицине".

"Сегодня мы провели консилиум и дополнительные методы привлечены для пациента, у которого поврежден спинной мозг, для того, чтобы посмотреть прохождение спинного мозга… Сейчас начинается обход пациентов лучшими офтальмологами страны", — добавила министр.

По ее словам, все медицинские мощности, которые есть в стране, использованы.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.

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