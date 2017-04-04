Силовики нашли хозяина бесхозной сумки в электричке на Белорусском вокзале

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Силовики нашли хозяина бесхозной сумки, из-за которой проверяли электричку на Белорусском вокзале в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Утром во вторник сообщалось об обнаружении бесхозной сумки в пустом вагоне электропоезда "Икша-Можайск".

"Угроза взрыва по Белорусскому вокзалу не подтвердилась. Сумка с личными вещами, найден хозяин сумки", — рассказал собеседник агентства. По его словам, эвакуация пассажиров вокзала из-за инцидента не проводилась.

Как сообщал ранее источник, из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже три поезда метро и МЦК.

В понедельник днем взрыв произошел в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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