Взорванный в петербургском метро поезд утилизируют

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (284)

© Фото: аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Взорванный в понедельник состав петербургского метро не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил журналистам начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.

"Состав будет утилизирован, его не восстановить", — сказал Гарюгин. По его словам, в настоящее время поврежденный взрывом состав находится в депо "Автово".

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, 14 человек погибли.