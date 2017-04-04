Взорванный в петербургском метро поезд утилизируют

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Взорванный в понедельник состав петербургского метро не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил журналистам начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин.
В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным министра здравоохранения Вероники Скворцовой, 14 человек погибли.