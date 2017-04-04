СЖР призвал не публиковать непроверенную информацию о взрыве в Петербурге
11:2404.04.2017
(обновлено: 11:51 04.04.2017)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга и призывает коллег-журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и слухов, которые могут навредить следствию.
"Мы обращаемся с просьбой к коллегам-журналистам и блогерам не делать поспешных предположений и необоснованных выводов в связи с произошедшим, по крайней мере, до первых официальных заявлений. Публикация непроверенной информации и слухов может навредить ходу расследования, а значит и всем нам", — говорится в обращении Союза.
В СЖР отмечают, что "единство перед лицом террористической опасности — важнее выдуманных сенсаций", а "цель террористов — расколоть наше общество и воспользоваться результатами раскола". "Преступники должны быть найдены и наказаны", — подчеркивают в Союзе.
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.
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