СЖР призвал не публиковать непроверенную информацию о взрыве в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (284)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) выражает соболезнования родственникам и близким погибших и пострадавших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга и призывает коллег-журналистов и блогеров воздержаться от публикации непроверенной информации и слухов, которые могут навредить следствию.

"Мы обращаемся с просьбой к коллегам-журналистам и блогерам не делать поспешных предположений и необоснованных выводов в связи с произошедшим, по крайней мере, до первых официальных заявлений. Публикация непроверенной информации и слухов может навредить ходу расследования, а значит и всем нам", — говорится в обращении Союза.

В СЖР отмечают, что "единство перед лицом террористической опасности — важнее выдуманных сенсаций", а "цель террористов — расколоть наше общество и воспользоваться результатами раскола". "Преступники должны быть найдены и наказаны", — подчеркивают в Союзе.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

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