Ивановские власти окажут материальную помощь семьям погибших пожарных

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Павел Коньков распорядился оказать материальную помощь семьям двух пожарных, которые погибли при ликвидации возгорания цеха по производству перчаток в Иваново, сообщило правительство региона во вторник.

Пожар в цехе по производству перчаток в Иваново начался около 11.00, из здания эвакуировали 80 человек. Позднее пожар распространился на площади 400 квадратных метров, огонь перекинулся на второй этаж трехэтажного здания. По словам представителя областного управления МЧС, произошло обрушение на площади 300 квадратных метров. Рухнули деревянные перекрытия и кровля здания. Двое пожарных перестали выходить на связь после обрушения, их тела вечером в 20.45 были найдены при разборе завалов. Следственные органы начали проверку по факту гибели сотрудников МЧС.

"По поручению главы региона Павла Конькова комплекс социальной сферы областного правительства окажет помощь по линии социальной защиты семьям погибших. В соответствии с федеральным законодательством семьям погибших будет оказана ведомственная помощь. Помимо этого дополнительно семьям окажут помощь из резервного фонда регионального правительства", — говорится в сообщении.

По информации ГУМЧС по региону, погибшие – старший лейтенант внутренней службы Александр Кубышкин и старший сержант внутренней службы Артем Мусекаев. Мужчинам не было и 30 лет. "Благодаря решительным действиям огнеборцев удалось спасти жизни 89 человек… Александр Кубышин и Артем Мусекаев погибли при исполнении служебных обязанностей, спасая людей во время крупного пожара", — говорится в сообщении ведомства.

В управлении отмечают: все, кто знал погибших, уверены, что "они, осознавая смертельную опасность, но зная, что нужна их помощь, не могли поступить по-другому". "Эти пожарные до конца остались верны своему долгу спасателя и защитника… Сотрудники МЧС России скорбят по погибшим во время пожара в производственном цехе и выражают искренние и глубокие соболезнования их родным и близким", — говорится в сообщении.

Александр Кубышин пришёл на службу в МЧС России 10 лет назад. Неоднократно поощрялся руководством ГУМЧС России по Ивановской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей. У него осталась жена. Артем Мусекаев в пожарной охране около восьми лет, на его счету сотни потушенных пожаров, был награжден медалью "За отвагу на пожаре". У него остались жена и двухлетняя дочь.