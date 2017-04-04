Ивановские власти окажут материальную помощь семьям погибших пожарных

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 апр – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Павел Коньков распорядился оказать материальную помощь семьям двух пожарных, которые погибли при ликвидации возгорания цеха по производству перчаток в Иваново, сообщило правительство региона во вторник.
"По поручению главы региона Павла Конькова комплекс социальной сферы областного правительства окажет помощь по линии социальной защиты семьям погибших. В соответствии с федеральным законодательством семьям погибших будет оказана ведомственная помощь. Помимо этого дополнительно семьям окажут помощь из резервного фонда регионального правительства", — говорится в сообщении.
По информации ГУМЧС по региону, погибшие – старший лейтенант внутренней службы Александр Кубышкин и старший сержант внутренней службы Артем Мусекаев. Мужчинам не было и 30 лет. "Благодаря решительным действиям огнеборцев удалось спасти жизни 89 человек… Александр Кубышин и Артем Мусекаев погибли при исполнении служебных обязанностей, спасая людей во время крупного пожара", — говорится в сообщении ведомства.
В управлении отмечают: все, кто знал погибших, уверены, что "они, осознавая смертельную опасность, но зная, что нужна их помощь, не могли поступить по-другому". "Эти пожарные до конца остались верны своему долгу спасателя и защитника… Сотрудники МЧС России скорбят по погибшим во время пожара в производственном цехе и выражают искренние и глубокие соболезнования их родным и близким", — говорится в сообщении.
Александр Кубышин пришёл на службу в МЧС России 10 лет назад. Неоднократно поощрялся руководством ГУМЧС России по Ивановской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей. У него осталась жена. Артем Мусекаев в пожарной охране около восьми лет, на его счету сотни потушенных пожаров, был награжден медалью "За отвагу на пожаре". У него остались жена и двухлетняя дочь.