На Урале бывшего милиционера обвинили в насилии над двумя девочками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Обвинение в насилии над двумя девочками предъявили жителю Нижнего Тагила, сообщает во вторник СУ СК РФ по Свердловской области. По данным регионального управления МВД, ранее обвиняемый работал в милиции.

По версии следствия, преступление было совершено в марте. Подозреваемого задержали 26 марта. Сейчас он находится под стражей.

"Следственным отделом по Тагилстроевскому району… 47-летнему жителю города Нижний Тагил предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", — информирует следствие.

Представитель свердловского ГУ МВД Нина Пелевина подтвердила информацию местных СМИ о том, что ранее обвиняемый работал в милиции.

"В полицию Нижнего Тагила поступило сообщение от местных жителей о совершении их знакомым противоправных действий в отношении их несовершеннолетних детей. Оперативники угрозыска установили причастность гражданина к содеянному и передали материалы в территориальное подразделение СКР. Сейчас осуществляется оперативное сопровождение расследования. Действительно, гражданин проходил службу в органах внутренних дел до начала 2011 года. Говорить, что это обстоятельство может повлиять на ход расследования, по меньшей мере, безосновательно", — сказала Пелевина.