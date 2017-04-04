На Урале бывшего милиционера обвинили в насилии над двумя девочками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Обвинение в насилии над двумя девочками предъявили жителю Нижнего Тагила, сообщает во вторник СУ СК РФ по Свердловской области. По данным регионального управления МВД, ранее обвиняемый работал в милиции.
По версии следствия, преступление было совершено в марте. Подозреваемого задержали 26 марта. Сейчас он находится под стражей.
"Следственным отделом по Тагилстроевскому району… 47-летнему жителю города Нижний Тагил предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 4 статьи 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", — информирует следствие.
Представитель свердловского ГУ МВД Нина Пелевина подтвердила информацию местных СМИ о том, что ранее обвиняемый работал в милиции.