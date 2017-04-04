Глава МЧС поблагодарил службы Петербурга за оперативную работу после взрыва

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поблагодарил службы Санкт-Петербурга за оперативные меры по оказанию помощи пострадавшим при взрыве в метро и ликвидации его последствий.

"Я хотел бы поблагодарить все службы города за оперативные и энергичные меры, которые были предприняты с первых минут после трагедии, особо хочу отметить координацию и взаимодействие городских и федеральных структур по ликвидации этой чрезвычайной ситуации", — сказал Пучков в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, обращаясь по видеосвязи к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

В то же время он попросил уделить особое внимание всем тяжело пострадавшим. "Каждый должен получать необходимую конкретную помощь, в том числе привлекать специалистов для консультаций и прогноза ситуации, этим занимаются наши коллеги из Минздрава, мы готовы их поддержать", — сказал Пучков.

По его словам, МЧС готово помочь в транспортировке пострадавших в другие регионы.

"Это большая трагедия, для всех нас это общая беда, хочу выразить самые искренние слова соболезнования от меня и от всех членов коллегии МЧС России", — отметил Пучков.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах. Позже ГУМЧС по Петербургу опубликовало список госпитализированных: по данным ведомства, в больницах находится 51 человек.

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