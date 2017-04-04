СК завел дело после гибели школьницы, на которую под Воронежем упало дерево

ВОРОНЕЖ, 4 апр — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту гибели 13-летней школьницы, на которую упало дерево под Воронежем, сообщает региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел в понедельник в 16.40 мск в поселке ВНИИСС Рамонского района. Школьница находилась на игровой площадке неподалеку от жилого дома, когда на нее упало дерево. Девочка погибла на месте. По факту происшествия СК начал доследственную проверку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей… "причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

Следователи проведут экспертизы и опросы соседей погибшей. Выясняется также владелец участка, где находилось упавшее дерево, устанавливаются лица, в чьи обязанности входит содержание этого участка в безопасности.