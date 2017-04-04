Бастрыкин пообещал установить всех причастных к взрыву в метро Петербурга

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин пообещал, что все причастные к взрыву в петербургском метро будут установлены.

"В эту тяжелую для всех минуту Александр Бастрыкин высказал искренние слова поддержки и подчеркнул, что Следственным комитетом будет проведено тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств преступления и будут установлены все лица, причастные к его совершению", — говорится в релизе ведомства.

Накануне председатель СК РФ лично приехал на место происшествия в Петербург, чтобы координировать работу следственно-оперативной группы.

В понедельник днем на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв – по последним данным НАК, 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

Еще один взрыв — на станции "Площадь восстания" — удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии.