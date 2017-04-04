В больницах Петербурга остаются 49 пострадавших после взрыва в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (267)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В больницах Санкт-Петербурга остаются 49 пострадавших в результате взрыва в городском метро, сообщается на сайте городского главка МЧС РФ.

"По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в лечебных учреждениях города остаются 49 пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро, которая произошла накануне днем", — говорится в сообщении.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек.