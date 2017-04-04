При взрыве в метро Петербурга погибла гражданка Азербайджана

БАКУ, 4 апр – РИА Новости, Вугар Гасанов. Генеральное консульство Азербайджана в Санкт-Петербурге сообщило о смерти уроженки республики Дильбары Алиевой в результате взрыва в петербургском метро.

Ранее СМИ сообщили, что ночью в больнице от тяжелых травм скончалась молодая азербайджанка.

"Сообщение о смерти Алиевой мы получили ранним утром, в настоящее время едем в больницу", — приводит слова генерального консула республики в Санкт-Петербурге Султана Гасымова агентство Trend.

По словам генконсула, состояние другого азербайджанца, который получил ранение во время взрыва в метро, стабильное, он все еще в больнице.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.