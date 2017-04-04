Москва пока не обращалась к Бишкеку по делу о взрыве в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (267)

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российская сторона пока не обращалась к Киргизии по поводу возможной причастности ко взрыву в Петербурге выходца из республики, сообщила РИА Новости пресс-секретарь киргизского посольства в Москве Гулбарчын Байымбетова.

"Пока не было (обращений – ред.), потому что пока это, мне кажется, неподтвержденная информация. Органы безопасности (РФ — ред.) ничего нам не говорят", — сказала она.

Отвечая на вопрос, готова ли киргизская сторона в случае поступления соответствующего запроса оказать российской стороне содействие и предоставить необходимые данные, дипломат отметила: "Да, конечно".

Ранее о том, что исполнитель теракта в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином России, сообщил пресс-секретарь госкомитета национальной безопасности Киргизии Рахат Сулайманов. По его словам, ГКНБ Киргизии находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами.

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