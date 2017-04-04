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Происшествия

В ОНФ заявили о росте числа ДТП с детьми в Югре в 2016 году

09:1004.04.2017
(обновлено: 09:22 04.04.2017)
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Автомобиль полиции. Архивное фото
© Fotolia/ Alexandr Blinov

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 апр — РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий с участием детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа за 2016 год выросло с 252 до 276,  негативная тенденция сохраняется и в этом году, сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

Капельница. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
В Югре после крупного ДТП госпитализировали трех детей
Ситуацию с детским травматизмом на дорогах активисты ОНФ обсудили в ходе экспертного совещания, посвященного в числе прочего проблемам организованных перевозок школьников. По мнению общественников, статистика свидетельствует о негативной тенденции, которая сложилась в округе по ДТП с участием детей.

"За 2016 год их число увеличилось с 252 до 276 (на 10%), что составляет 14% от общего количества ДТП; число пострадавших в них детей возросло с 274 до 326 (на 19%), а погибших в возрасте от четырех до 11 лет — увеличилось в 2,8 раза. Эти цифры намного превышают общероссийские показатели", — констатируют в ОНФ.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в Югре Сергея Дубовца, эта тенденция наблюдается и в текущем году.

"За два месяца 2017 года произошло 41 ДТП с участием детей до 16 лет, в которых погиб один ребенок и ранены 45. Одна из основных причин ДТП – перевозка крупногабаритных грузов на дорогах округа, число которых в темное время суток без сопровождения не сокращается. Этот вопрос на контроле в региональном отделении ОНФ уже два года", — приводит сайт организации слова Дубовца.

По мнению членов общественного движения, число проводимых мероприятий с участием детей в Югре не сократилось, а количество участников уменьшилось. Причины, как считают активисты, не только в ужесточении существующих правил перевозки, но и в неготовности к их исполнению. Например, при перевозке детей-спортсменов чиновники основную ответственность возложили на тренеров.

Родные и близкие на церемонии прощания с детьми, погибшими в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Шестопалов
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Память детей, погибших в ДТП в Югре, пришли почтить около 50 тысяч человек
"В региональное отделение ОНФ поступают обращения от родителей детей-спортсменов с жалобами, что их заставляют писать расписки о полной личной ответственности за детей", — отметил также Дубовец.

Как считают общественники, для решения проблемы требуется внесение изменений в действующее федеральное законодательство. Так, по их мнению, необходимо вернуть систему лицензирования организованных перевозок групп детей, включая заказной транспорт, а также разработать техническую документацию для производства школьных автобусов единого образца.

Кроме того, в ОНФ предложили законодательно закрепить термин "школьный автобус", разделив при этом понятия межмуниципальные и внутримуниципальные перевозки и применяемые к ним требования.

Четвертого декабря 2016 года на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. По сведениям местных властей, в автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

По факту возбудили уголовное дело по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Были задержаны водитель автобуса Марат Зайнуллин, шофер грузовика Раиль Саитханов и представитель перевозчика Алексанлр Сидорук. Их арестовали до 4 февраля 2017 года. В отношении Ирины Тарасовой, директора нефтеюганской спортшколы "Сибиряк", в которую ходили попавшие в аварию дети, дело возбудили по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Ее отправили под домашний арест.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>

© РИА Новости
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