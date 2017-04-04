Житель Биробиджана, угрожавший молотком бригаде скорой, пойдет под суд

ХАБАРОВСК, 4 апр – РИА Новости. Следственные управление СКР по Еврейской автономной области направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд дела в отношении местного жителя, который угрожал молотком медикам скорой помощи, приехавшим по вызову к его супруге, сообщает следственное управление во вторник.

По версии следствия, в ноябре прошлого года фельдшер и медсестра бригады скорой медицинской помощи прибыли по вызову в один из домов в Биробиджане, где оказали помощь женщине. Муж пациентки вооружился молотком и, угрожая убийством медикам, заблокировал выход из квартиры. Он не выпускал бригаду более 15 минут.

Затем вышел с ними из подъезда и сел в салон автомобиля "скорой", в течение получаса заставлял водителя ездить по городу. Остановившись в безлюдном месте, обвиняемый вывел мужчину-фельдшера из машины, угрожая ему расправой, покинул место происшествия. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.

"Мужчина обвиняется по статьям "незаконное лишение человека свободы" и "угроза убийством". Расследование дела завершено, оно направлено для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемому 26 лет, ранее он судим не был.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".