На Колыму идет мощный циклон с ветром

МАГАДАН, 4 апр — РИА Новости, Людмила Щербакова. Спасатели во вторник распространили экстренное предупреждение о приходе мощного циклона со снегом и ветром на территорию Магаданской области, сообщает Пожарно-Спасательный центр (ПСЦ) региона.

"Пятого апреля 2017 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в городе Магадане, местами в Ольском городском округе, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта, образованием снежных заносов на дорогах", — говорится в сообщении.

Поясняется, что, по прогнозам синоптиков, ожидается ветер 12-17 метров в секунду, снег и метель. Главам городских округов Колымы спасатели рекомендовали подготовиться к возможному возникновению ЧС.

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