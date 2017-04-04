КНБ Казахстана и ФСБ совместно расследуют взрыв в Петербурге

АСТАНА, 4 апр — РИА Новости. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге, идет интенсивный обмен информацией, заявил во вторник заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Информационный центр НАК Представитель НАК о взрывах в питерском метро

"С момента получения сообщения об акте терроризма мы активно включились в работу. Через пару часов коллеги из ФСБ вышли на связь. Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", — заявил Билисбеков.

По его словам, появилась информация о том, что к теракту может быть причастен гражданин Казахстана. "Ранее в СМИ проходила информация о том, что к теракту причастен возможно гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", — сказал он.

"Сегодня мы продолжаем интенсивный обмен информацией, я думаю, в ближайшие часы будет ясность и мы дадим информацию в прессу по исполнителям. Исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но там работа будет проводиться и по организаторам", — заявил Билисбеков.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.