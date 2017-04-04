Рейс Красноярск-Москва отложили из-за технической неисправности самолета

КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Рейс номер 108 авиакомпании NordStar по маршруту Красноярск — Москва отложен из-за технической неисправности самолета Boeing 737-800, сообщила РИА Новости старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

По ее словам, вылет был назначен на 09.02 (05.02 мск) из аэропорта Емельяново. На борте находились 131 пассажир и 7 членов экипажа.

"Во время выполнения исполнительного старта, когда судно движется по рулежной дорожке в сторону взлетно-посадочной полосы, сработала сигнализация технической неисправности в самолете. Экипаж принял решение прервать старт", —сказала Горбунова.

Она добавила, что в настоящее время пассажиры ждут резервный борт, но пока не известно, когда он прибудет.

Енисейская транспортная прокуратура начала проверку по факту соблюдения прав пассажиров.