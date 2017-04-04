Среди погибших при взрыве в Петербурге граждан Киргизии нет

БИШКЕК, 4 апр – РИА Новости. Согласно полученной посольством Киргизии в МЧС РФ по Санкт-Петербургу информации, граждан республики в числе погибших при взрыве в метро северной столицы нет, сообщает во вторник пресс-служба диппредставительства.

"По полученной информации в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на данный момент среди погибших в результате взрыва граждане Кыргызстана не значатся", — сообщает пресс-служба.

В настоящий момент сотрудники канцелярии посольства Киргизии в Санкт-Петербурге находятся в постоянной связи с уполномоченными органами РФ для выяснения информации о пострадавших: "Ведется работа по получению информации о наличии граждан КР среди пострадавших", — сообщили в посольстве.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.