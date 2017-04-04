В новой Москве загорелся павильон на площади 300 "квадратов"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Павильон в поселке завода Мосрентген в новой Москве загорелся на площади 300 квадратных метров, сведений о пострадавших нет, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

"Четвертого апреля 2017 года в 03.59 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Дудкино, 1-й километр Киевского шоссе, поселение Мосрентген, где происходил пожар в неэксплуатируемом павильоне размерами в плане 10х30 по всей площади", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным администрации, в павильоне людей быть не должно. Сведений о пострадавших не поступало.

В 04.46 пожар был локализован, добавляет ГУМЧС.