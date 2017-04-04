Следователи возбудили уголовное дело после убийства полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь правоохранителей", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов" после убийства двух полицейских в Астрахани, сообщил РИА Новости старший помощник СУСК РФ по региону Андрей Хегай.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. В розыск объявлена "Газель", на которой могут передвигаться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. В городе объявлен план "Сирена", предусматривающий комплекс специальных мер, в соответствии с которыми личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию особо опасных преступников.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (сотрудников полиции) по признакам преступления, предусмотренного ст.317, п. "б" ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов)", — пояснил Хегай.

По версии следствия, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.