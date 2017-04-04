Следователи возбудили уголовное дело после убийства полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь правоохранителей", "хищение оружия", "незаконное хранение оружия и боеприпасов" после убийства двух полицейских в Астрахани, сообщил РИА Новости старший помощник СУСК РФ по региону Андрей Хегай.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (сотрудников полиции) по признакам преступления, предусмотренного ст.317, п. "б" ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов)", — пояснил Хегай.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.