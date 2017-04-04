В Петербурге прооперировали раненную при взрыве жительницу Якутии

ХАБАРОВСК, 4 апр – РИА Новости. Жительница Якутии, пострадавшая во время взрыва в метро Санкт-Петербурга, прооперирована и находится в реанимации, ей будет оказана необходимая помощь через постпредство республики Якутия при президенте РФ, сообщается на сайте правительства региона во вторник.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

"По предварительным данным, среди пострадавших оказалась жительница Якутии 1967 года рождения, которая в отпуске гостила у брата. Сейчас она находится под общим наркозом в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Необходимое содействие пострадавшей будет оказано через постоянное представительство республики Саха (Якутия) при президенте РФ", — говорится в сообщении.

Глава республики Егор Борисов в связи с трагическими событиями выразил от имени жителей Якутии соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, а также родным и близким погибшим в результате взрыва в метро.

"Эта ужасная трагедия унесла жизни ни в чем не повинных людей. Не может быть никаких оправданий столь подлому и бессмысленному поступку. Народ Якутии скорбит со всей страной", — заявил в своей телеграмме Борисов.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт также направил соболезнования Сергею Полтавченко и жителям Санкт-Петербурга.

"Эта трагедия потрясла дальневосточников – никакие расстояния не в силах уменьшить боль утраты стольких жизней. Хабаровский край и Санкт-Петербург связывают самые теплые отношения. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, всем петербуржцам. Молимся о выздоровлении выживших", — говорится в телеграмме Вячеслава Шпорта.