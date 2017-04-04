В Приморье полиция проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Полиция проверяет информацию о срабатывании взрывного устройства на проселочной дороге в Уссурийске, в результате которого наехавший на него водитель автомобиля получил сотрясение мозга, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в ночь на 31 марта.

"В Уссурийске полиция проверяет информацию о срабатывании взрывного устройства, расположенного на проезжей части проселочной дороги. Взрыв произошел при наезде автомашины под управлением 29-летнего местного жителя на неровность. В результате происшествия водитель получил сотрясение головного мозга. Мужчина направлен на амбулаторное лечение", — сообщил собеседник.

По его словам, следователем отдела МВД России по Уссурийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств). По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.