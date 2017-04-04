На Дальнем Востоке за сутки потушили 15 из 30 лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 4 апр – РИА Новости. Сотрудники лесных служб регионов ликвидировали 15 из 30 лесных пожаров, горевших в минувшие сутки на Дальнем Востоке, сообщает во вторник департамента лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 20 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, возникших ранее, горели 30 очагов на площади 2,37 тысячи гектаров. Из них 19 на площади 1,5 тысячи гектаров в Амурской области. К утру вторника ликвидировано 15 возгораний", — сообщает департамент.

Отмечается, что на тушении пожаров работали 415 человек, 79 единиц техники, два воздушных судна. Самое большое количество сил и средств было задействовано в Амурской области, где сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка по сравнению с другими дальневосточными регионами.

Сообщается, что из 15 действующих на утро вторника пожаров 11 горят в Амурской области, два — в Приморском крае, по одному — в Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Локализованы пять очагов в Приамурье и по одному в Приморье, Хабаровском крае и ЕАО.

С начала пожароопасного периода текущего года в округа возникли 74 лесных пожара на площади 10 тысяч гектаров. Практически вся площадь, пройденная огнем (8,5 тысячи гектаров), приходится на ЕАО. По данным управления лесами правительства ЕАО, основная причина пожаров в данном регионе — палы сухой травы.

За аналогичный период 2016 года в округе был зарегистрирован 21 пожар на площади 171 гектар.