В НИИ им. Джанелидзе четверо находятся в тяжелом состоянии после взрыва

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе опубликовал на своем сайте список пострадавших после взрыва в метро, находящихся в нем на лечении. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.

Согласно сообщению института, по состоянию на 3 апреля, четверо из 16 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Личности троих из них неизвестны. Институт поясняет, что это женщины примерно 70, 35 и 20 лет. Четвертой "тяжелой" пострадавшей 24 года.

Еще 12 человек находятся в состоянии средней тяжести.