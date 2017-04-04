Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт для полетов из-за тумана

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр – РИА Новости. Аэропорт Южно-Сахалинска во вторник утром не принимает и не выпускает самолеты из-за тумана, сообщается на сайте воздушной гавани.

На 10.00 (2.00 мск) задержаны рейсы на Хабаровск и Владивосток, которые должны были вылететь в 8.20 (0.20 мск) и 10.55 (2.55 мск) соответственно. Регистрация на Сеул и на Москву в эти минуты продолжается.

С опозданием в Южно-Сахалинск прилетят рейсы из Москвы и Владивостока. Эти самолеты должны были сесть в 9.05 (1.05 мск) и 9.50 (1.50) соответственно. Согласно данным электронного табло, они находятся в полете.

В понедельник туман также стал причиной задержки нескольких рейсов. На прошлой неделе из-за утреннего тумана тоже не летали самолеты. А первый туман, который помешал гражданской авиации на Сахалине, был отмечен еще в середине марта, что, по словам синоптиков, крайне нетипично для островного региона. Обычно туманы на Сахалине были явлением поздней весны и лета.