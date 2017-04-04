Губернатор Петербурга обещает наказать виновных во взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выразил уверенность в том, что виновные во взрыве в городском метрополитене в понедельник будут обнаружены и понесут наказание.

"Не сомневаюсь, что злодеи, устроившие это ужасное преступление, будут найдены и понесут заслуженное наказание", — говорится в видеообращении Полтавченко, опубликованном на сайте городской администрации во вторник.

Он отметил, что организаторы взрыва в метро не достигли своей цели. "Наш город еще никому никогда не удавалось запугать", — подчеркнул Полтавченко.

Градоначальник призвал жителей и гостей Петербурга соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут предприниматься правоохранительными органами в рамках усиления мер безопасности. "Они работают ради нашей общей безопасности и ради раскрытия этого злодейского преступления", — добавил Полтавченко, поблагодарив всех, кто в день трагедии "не дрогнул и не поддался панике".

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным НАК, в результате взрыва 11 человек погибли, 45 пострадавших находятся в больницах.