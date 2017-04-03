В Петербурге восстановили движение еще по одной линии метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (213)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Полностью восстановлено движение по первой линии метро в Санкт-Петербурге, сообщает Петербургский метрополитен.

Ранее сообщалось, что было полностью открыто движение по третьей, четвертой и пятой линиям метро Санкт-Петербурга.

"Движение по линии 1 полностью восстановлено", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на второй линии метрополитена есть движение от станции "Купчино" до станции "Московская", от метро "Петроградская" до станции "Парнас".

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>