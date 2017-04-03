Власти Петербурга выделят по миллиону рублей семьям жертв взрыва в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Власти Петербурга выделят из резервного фонда семьям погибших при взрыве в метро по 1 миллиону рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора города Георгия Полтавченко Андрей Кибитов.

"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга из резервного фонда семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, по 500 тысяч будет выплачено тяжело пострадавшим и по 250 тысяч — легко пострадавшим", — сказал Кибитов.