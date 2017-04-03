Жительницу Нижнего Новгорода в собственной квартире обглодали собаки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Следователи выясняют причины гибели жительницы Нижнего Новгорода, тело которой нашли обглоданным в ее квартире, где также находилось несколько собак, сообщили РИА Новости в региональном СУСК России.

Ранее местные СМИ опубликовали информацию о том, что 31 марта в Приокском районе нашли тело 60-летней пенсионерки, которая, по словам соседей, часто приводила домой бездомных собак. В конце марта из квартиры стал доноситься неприятный запах, и соседи вызвали спецслужбы. Когда вскрыли дверь, то обнаружили тело пенсионерки, которое лежало у порога. Якобы собаки отгрызли хозяйке голову, обглодали шею, кости. Тело увезли, а находившихся там пятерых животных заперли в квартире.

В региональном СУСК сообщили РИА Новости, что сейчас по данному факту организована проверка.

"Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины гибели женщины", — сообщил собеседник агентства.