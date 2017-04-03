Туск выразил соболезнования жертвам взрыва в Петербурге на русском языке

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (191)

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил свои соболезнования жертвам взрыва в Санкт-Петербурге на русском языке.

"Мои мысли с жертвами взрыва в метро в Санкт-Петербурге, с их родными и близкими", — написал глава Евросовета в Twitter.

Мои мысли с жертвами взрыва в метро в Санкт-Петербурге, с их родными и близкими. #StPetersburg — Donald Tusk (@eucopresident) 3 апреля 2017 г.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. По информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 10 человек погибли, 37 госпитализированы.

Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), намерено также проверить и все другие возможные версии этого происшествия.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>