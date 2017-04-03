В трамвае в Петербурге нашли бесхозный предмет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В трамвае на Васильевском острове в Санкт-Петербурге был обнаружен бесхозный предмет, его вывезли сотрудники правоохранительных органов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

"Сегодня был обнаружен бесхозный предмет в трамвае 6-го маршрута на Васильевском острове, его вывезла полиция. Простой движения составил около 10 минут", — сказала собеседница агентства.

В понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Официально сообщалось о 10 погибших и 37 госпитализированных. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.

Подробнее о взрыве в метро Санкт-Петербурга читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>