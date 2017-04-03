Тамбовский губернатор выразил соболезнования родным погибших в Петербурге

ТАМБОВ, 3 апр — РИА Новости. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на своей страничке в Facebook выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в петербургском метро, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Взрыв в петербургском метро ошеломляет своей жестокостью и бесчеловечным выбором средств политического давления на народ России. Мы скорбим по каждому погибшему, мы окажем помощь каждому пострадавшему, мы выстоим, мы найдём и покараем террористов, мы не боимся! Тамбовщина вместе со всей страной разделяет боль и горе Питера. Сейчас тяжелее всего близким и родным погибших. Кто бы ни был организатором этого бесчеловечного теракта, какие бы цели он ни преследовал, он нанёс удар по всем нам. И теперь все вместе мы должны ответить на этот удар", — цитирует пресс-служба Никитина.

В понедельник в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. По данным министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, в результате взрыва 10 человек погибли, 37 госпитализированы. Еще один взрыв, на станции "Площадь восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению бомбы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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