Житель Волжского обещал приятелю решить проблемы с законом за 45 млн рублей

СОЧИ, 3 апр – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Житель Волгоградской области, обещая приятелю улаживать проблемы с законом и передавать взятки, обманул его на 45 миллионов рублей, сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, с июня 2013 года по август 2014 года 58-летний житель города Волжского регулярно получал от своего знакомого крупные суммы денег, обещая взамен решить практически любые проблемы с законом. Широкий спектр проблем он якобы решал, передавая взятки высокопоставленным должностным лицам различных правоохранительных, контролирующих и судебных органов, отмечает ведомство.

"В действительности полученными денежными средствами в общей сумме почти 45 миллионов рублей подозреваемый распорядился по собственному усмотрению и предпринимать каких-либо мер по выполнению своих обещаний даже не намеревался", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 миллионов рублей мужчина получил за содействие в прекращении уголовного дела в отношении одного из коммерсантов, уличенного полицией в крупном мошенничестве, еще 3,5 миллиона рублей – за вынесение нужного решения Арбитражным судом, 26,2 миллиона рублей – за прекращение выездной налоговой проверки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", он задержан и заключен под стражу. Свою вину он не признает, отказываясь от дачи показаний.